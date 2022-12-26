В Кремле не планируют трехстороннюю встречу лидеров России, Азербайджана и Армении в рамках саммита СНГ в Петербурге

В Петербурге пройдет неформальный саммит СНГ, в котором планируют принять участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян. Также мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин, однако трехсторонняя встреча трех лидеров не планируется.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации отметил, что Алиев и Пашинян планируют посетить неформальный саммит. Однако “встреча на троих не предусмотрена. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что последняя трехсторонняя встреча между главами государств прошла в конце октября в Сочи. Кроме того, на саммите ЕАЭС в Бишкеке Путин провел отдельную встречу с Пашиняном.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге 26-27 декабря пройдет неформальная встреча глав стран СНГ. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета Сергей Лебедев.