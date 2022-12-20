Владимир Путин приедет в Петербурге на саммит глав СНГ

В Петербурге 26-27 декабря пройдет неформальная встреча глав стран СНГ. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета Сергей Лебедев.

Как передает РИА Новости, встреча глав СНГ состоится в Северной столице по приглашению президента России Владимира Путина. Сергей Лебедев выразил надежду, что данное событие укрепит сотрудничество стран.

По его словам, самым ярким показателем укрепления сотрудничества стран СНГ является активизация контактов на самом высоком уровне, между главами государств.

Напомним, что глава российского государства предложил провести неформальную встречу еще в октябре 2022 года. Саммит в Петербурге станет главным мероприятием декабря.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что президент РФ Владимир Путин обратил внимание на низкую оплату труда у работников социальной сферы, особено отметив низнике зарплаты библиотекарей. Заявление об этом он сделал во время выступления на церемонии открытия в нескольких регионах социальных объектов. Глава государства подчеркнул, что в бюджет России на ближайшие три года заложены расходы на социальную сферу.