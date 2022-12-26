Спустя почти год открылся второй вестибюль станции метро “Московская”

В Петербурге спустя 11 месяцев завершился капитальный ремонт второго вестибюля станции метро “Московская”. Для петербуржцев вход открылся в понедельник, 26 декабря, в 05:35.

В ходе проведенных ремонтных работ специалисты отремонтировали три эскалатора. Также там были установлены новые турникеты, обновлен пешеходный переход и проведен ремонт помещений. Об этом сообщает Neva.Today.

В связи с открытием вестибюля было принято решение отменить временную остановку “Московский пр., 193”. Там на автобус до Пулково можно сесть у выхода из второго вестибюля.

Напомним, что ремонт был выполнен с ускоренными темпами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в петербургской подземке на станции “Международная”, очевидцы заметили в тоннеле фонтан воды. Авария уже устранена.