Петербуржцам рассказали, в чем заключается разница между имитированной и настоящей икрой

До Нового года осталось чуть больше недели, в связи с этим петербуржцы начали активно закупаться продуктами для праздничного стола. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем заключаются различия между имитированной и настоящей красной икрой.

Эксперты отметили, что имитированная икра изготавливается из альгината натрия, а именно полисахарида бурых водорослей, который капает в хлорид кальция. Благодаря этому создаются икринки, которые очень похожи на настоящие. Об этом сообщает Neva.Today.

Кроме того, существует структурированная икра, которая не сильно отличается по составу от настоящей. Основу такой икры составляет икорный сок, а оболочку изготавливают из желирующих компонентов.

Отметим, что аналоги настоящей икры не вредят здоровью человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге правительство решило не нарушать традиции празднования Нового года. Жители и гости города смогут в полной мере почувствовать атмосферу волшебства, тепла и уюта. Однако все-таки было принято решение отказаться от необязательных трат.