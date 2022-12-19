Петербуржцам рассказали, в каких местах будут фиксировать нарушения ПДД с 19 по 25 декабря

В Петербурге начнут активнее отлавливать нарушителей правил дорожного движения. О том, в каких местах будет осуществляться усиленный контроль, рассказали в Смольном.

В Северной столице с 19 по 25 декабря передвижные камеры будут фиксировать нарушения правил дорожного движения по нескольким адресам. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Фиксаторы будут размещены на Выборгской набережной напротив дома №45, на набережной Обводного канала напротив дома №205. Также они появятся на проспекте Маршала Блюхера у дома №57 и на Октябрьской набережной у дома №64.

Также новые комплексы будут работать в Курортном районе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге началась первая зимняя оттепель. Больше месяца в регионе не фиксировалась плюсовая температура. Однако такие перемены могут негативно сказаться на метеозависимых людях.