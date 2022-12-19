Эксперт рассказала, как метеозависимым петербуржцам пережить оттепель

В Петербурге началась первая зимняя оттепель. Больше месяца в регионе не фиксировалась плюсовая температура. Однако такие перемены могут негативно сказаться на метеозависимых людях. О том, как подготовиться к погодным качелям, рассказала врач-терапевт “Теледоктор24” Екатерина Есакова.

Специалист предупредила, что “плохая способность адаптироваться к резко изменяющимся условиям окружающей среды, или метеочувствительность” может сильно отразиться на повседневную жизнь человека. Об этом сообщает МК в Петербурге.

По ее словам, метеозависимые люди чаще всего страдают мигренью. Согласно международной классификации головной боли (МКГБ), это заболевание может быть с так называемой аурой или без нее.

Медики под аурой подразумевают: зрительные нарушения, нарушения чувственного восприятия, расстройства речи.

Есакова порекомендовала в случае развития ауры заблаговременно принять обезболивающие. Также не стоит истязать организм физическими нагрузками. Также на самочувствие хорошо повлияет здоровый сон.