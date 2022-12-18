В Петербурге планируют почти в 10 раз сократить транспортный налог на автомобили до 100 лошадиных сил

В Законодательное собрание Петербурга внесли законопроект, согласно которому налог на легковые автомобили до 100 лошадиных сил обойдется в 2,5 рубля за единицу мощности. На данный момент автомобилистам приходится платить по 24 рубля.

В середине декабря депутаты внесли в Законодательное собрание Северной столицы закон о снижении транспортного налога. Авторы считают, что в городе действует одни из самых высоких налогов. Об этом сообщает Neva.Today.

В пояснительной записке указано, что инициаторы предлагают рассмотреть меры по снижению “финансовой нагрузки на жителей Петербурга”. Такое решение принято с учетом снижения доходов граждан и развития общественного транспорта.

Кроме того, депутаты напомнили о том, что в 2016 году Владимир Путин выступил в поддержку полной отмены транспортного налога. Однако с тех пор налоги только выросли.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что среди горожан 39% человек оформляют налоговый вычет, 53% не обладают необходимыми статьями расходов, и 13% не могут оформить налоговый вычет из-за отсутствия официальной заработной платы.