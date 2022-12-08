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В Петербурге 13% сотрудников не могут оформить налоговый вычет из-за неофициального заработка

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© Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

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Проведенный среди петербуржцев социологический опрос показал, что среди горожан 39% человек оформляют налоговый вычет, 53% не обладают необходимыми статьями расходов, и 13% не могут оформить налоговый вычет из-за отсутствия официальной заработной платы.

Как передает Neva.Today, среди тех петербуржцев, кто оформляет налоговый вычет, 15% оформляют имущественный налоговый вычет. В тоже время 11% отдают предпочтение вычету по расходам на медикаменты и лечение, а 8% — вычету на обучение. Также известно, что 4% оформляют инвестиционный налоговый вычет.

Опрос показал, что женская половина Петербурга чаще получает налоговые вычеты за лечение (12%), чем мужская (7%). Приблизительно такая же ситуация наблюдается с вычетом за обучение — 10% и 7% процентов соответственно.

Возможность оформить налоговый вычет из-за неофициального источника дохода отсутствует в основном у сотрудников теистической сферы. Также оформить налоговый вычет не могут работники из сферы добычи сырья, банковские сотрудники и бухгалтеры.

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