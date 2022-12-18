В Петербурге топонимическая комиссия порекомендовала назвать гимназию №56 в честь Майи Пильдес

В Петроградском районе Петербурга академическая гимназия №56 получит имя Майи Пильдес. Бывшая директриса образовательного учреждения скончалась 31 октября 2022 года.

С рекомендацией о присвоении гимназии имени бывшей директрисы выступила топонимическая комиссия. Отметим, что Майя Борисовна Пильдес является основателем авторской гимназии на базе общеобразовательной школы №56. После этого она возглавляла учреждение с 1992 по 2017 год. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Северной столицы.

Отметим, что гимназия №56 под руководством Майи Пильдес стала крупнейшим образовательным комплексом Северо-Запада. За это время гимназии также удалось стать многократным лауреатом национальных конкурсов.

Напомним, что гимназия № 205 Фрунзенского района будет присвоено имя кавалера ордена Дружбы Народов Ренаты Ротмистровой.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что топонимическая комиссия Петербурга согласна с тем, что театр “Мюзик-Холл” стоит переименовать в Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина.