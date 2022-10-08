В Петербурге приняли решение о переименовании “Мюзик-Холла”

Топонимическая комиссия Петербурга согласна с тем, что театр “Мюзик-Холл” стоит переименовать в Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина.

В пятницу, 7 октября, прошло очередное заседание межведомственной комиссии по наименованиям в Северной столице. Перестал “существовать” театр “Мюзик-Холл”, ведь он сменил свое название на Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина.

Такое название было принято в связи с тем, что оперный певец любил выступать в Народном доме имени Николая II, на месте которого и расположен театр.

В Топологической комиссии отметили, что такое решение также принято на основании того, что театр стал широкоформатным и больше не соответствует формату «классического» «Мюзик-Холла».

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