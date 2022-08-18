В российских онлайн-кинотеатрах начали терять старые фильмы

Старые фильмы и сериалы начали терять библиотеки российских онлайн-кинотеатров. В "Кинопоиске" уже стали недступны трилогия "Властелин колец", сериал "Друзья" и фильм "Интерстеллар". Об этом сообщает телеканал "360".

Ситуация может привести к тому, что российские киноплатформы начнут терять деньги и подписки, хотя нишу западного контента потенциально могут заменить кино и сериалы из Азии и Ближнего Востока. Как рассказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, западные блокбастеры, которые сейчас выходят без агрессивного маркетинга и реклами, не могут найти себе зрителя. Такие фильмы специально никто не ищет, а вот выпадение из кинотеатров старых фильмов - другое дело.

Киноплатформы, чья основная деятельность представлять продажу доступа к легальному контенту, в этой ситуации будут терять аудиторию, подписки и деньги. По прогнозу эксперта, такая ситуация сохранится до конца года. Примерно на 60% рухнет сегмент медиа и развлечения.