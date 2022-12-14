В Петербурге за первые девять месяцев 2022 года зафиксировано сокращение реальной зарплаты на 2,7%

В Петербурге наблюдается рост инфляции. Также в комитет по труду и занятости заявили, что в регионе фиксируется снижение реальной зарплаты горожан.

В Северной столице реальная зарплата горожан с январь по сентябрь 2022 года сократила на 2,7 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК.

Отметим, что номинальная зарплата петербуржцев наоборот показала рост с начала года, который составил 10,9 процента. Этот показатель вырос до 81,5 тысяч рублей. Именно такую сумму получают жители города на Неве до вычета НДФЛ.

Кроме того, в комитете заявили, что в регионе фиксируется рост инфляции.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в городе на Неве на сегодняшний день зарплатные предложения работодателей превышают предлагаемые доход компаний из других город на 16%. В сравнении с данными за ноябрь, зарплатные предложения за последние месяцы практически не претерпели изменений.