Медианная зарплата В Петербурге составила более 64 тысяч рублей

По Петербургу медиальная заработная плата составила 64 500 тысяч рублей. А сильнее всего за год вырос оклад в сфере производства.

По данным экспертов сервиса по поиску работы HeadHunter.ru, в городе на Неве на сегодняшний день зарплатные предложения работодателей превышают предлагаемые доход компаний из других город на 16%. В сравнении с данными за ноябрь, зарплатные предложения за последние месяцы практически не претерпели изменений.

Также эксперты отмечают, что с начала 2022 года в Северной столице было доступно 13 тысяч вакансий с доходом выше 270 тысяч рублей. Из них около 15% вакансий приходится на декабрь.

В целом увеличение доходов работников за год наблюдается в 23 сферах. Сильнее всего зарплата выросла в сфере производства, где доход работодатели повысили на 8%. Также рост доходов наблюдался в сфере маркетинга и рекламы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербверге порядка 71% жителей получают заработную плату с помощью банковской карты.