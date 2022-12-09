  • 9 Декабрь 2022
USD 10.12.2022 62.3813 +-0.1909
USD ММВБ 19:15 62.4556  
EUR 10.12.2022 65.8407 +0.1645
EUR ММВБ 19:15 65.5488  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Медианная зарплата В Петербурге составила более 64 тысяч рублей

Автор:


© Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Темы дня

По Петербургу медиальная заработная плата составила 64 500 тысяч рублей. А сильнее всего за год вырос оклад в сфере производства.

По данным экспертов сервиса по поиску работы HeadHunter.ru, в городе на Неве на сегодняшний день зарплатные предложения работодателей превышают предлагаемые доход компаний из других город на 16%. В сравнении с данными за ноябрь, зарплатные предложения за последние месяцы практически не претерпели изменений.

Также эксперты отмечают, что с начала 2022 года в Северной столице было доступно 13 тысяч вакансий с доходом выше 270 тысяч рублей. Из них около 15% вакансий приходится на декабрь.

В целом увеличение доходов работников за год наблюдается в 23 сферах. Сильнее всего зарплата выросла в сфере производства, где доход работодатели повысили на 8%. Также рост доходов наблюдался в сфере маркетинга и рекламы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербверге  порядка 71% жителей получают заработную плату с помощью банковской карты. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram