Петербуржцы смогут исполнить новогодние желания детей с помощью акции “Дерево желаний”

В канун Нового года в Петербурге проходит акция “Дерево желаний”. В рамках мероприятие желающие могут исполнить желаний детей с ограниченными возможностями или из малообеспеченных семей.

Порадовать ребенка решил и вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Он исполнил мечту ребенка из Луганска, который страдал врожденной аномалией развития почек. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети “ВКонтакте”.

Единственным способом спасти жизнь стала трансплантация почки. Донором для него выступил мама, а провести операцию решился главный врач больницы Святителя Луки Сергей Попов. Содействие оказало и управление Президента РФ по работе с обращениями граждан, которое помогло мальчику получить паспорт России в ускоренной форме. Отметим, что операция делается бесплатно только при наличии гражданства.

Операция прошла успешно. Повод для радости также стал и подарок от Эргашева, который подарил мальчику желанный планшет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге запустили новую благотворительную акцию «Соверши поступок» в рамках проекта «Остров фортов», который ежегодно создает праздничное настроение для жителей Кронштадта и в этом году решил расширить территорию своей социальной деятельности. Инициатива реализуется совместно с «Лигой героев».