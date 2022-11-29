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Петербуржцы смогут подарить детям новогоднее чудо с помощью акции «Острова фортов»

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© Фото: Pxhere

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В Петербурге запустили новую благотворительную акцию «Соверши поступок» в рамках проекта «Остров фортов», который ежегодно создает праздничное настроение для жителей Кронштадта и в этом году решил расширить территорию своей социальной деятельности. Инициатива реализуется совместно с «Лигой героев».
 
В понедельник, 28 ноября, в музейно-историческом парке «Остров фортов» открылся специальный пункт для сбора подарков, который будет работать до 15 декабря. Любой желающий может принять участие в акции. Подарки принимаются для детей в возрасте от 3 до 12 лет — воспитанников детских садов, школ, детских домов и специальных социальных учреждений.
 
В рамках акции будут собраны подарки для детей, которые живут в регионах, недавно вошедших в состав Российской Федерации. Данная акция нужна для того, чтобы не только подарить положительные эмоции, но и показать жителям новых территорий, что их окружает большое количество неравнодушных людей.
 
Список возможных подарков был сформирован в соответствии с пожеланиями ребят: санки, коньки, лыжи, ледянки, снеголепы, различный спортивный инвентарь и мягкие игрушки, а также книги, наборы для творчества, машинки и куклы. Также ребятам нужна теплая одежда, шапки, перчатки и рюкзаки. Все подарки перед отправкой будут проверены на соответствие требованиям безопасности, а затем упакованы для транспортировки.
 
Важно помнить, что в целях безопасности нельзя приносить продукты, сладкие подарки и хрупкие игрушки. Не рекомендуются к отправке посуда, детская косметика и предметы гигиены. Игрушки в виде оружия тоже не принимаются.
 
Пункт сбора работает ежедневно, с 9:00 до 21:00. До 25 декабря подарки будут доставлены юным адресатам. Следить за продвижением проекта и ознакомиться с подробными правилами можно на сайте «Сбор.кронштадт.рф».
 
Напомним, что проект «Остров фортов» активно поддерживает жителей новых территорий. Летом 2022 года проект организовал серию экскурсий по музейно-историческому парку в рамках реализации программы Минпросвещения России «Петербургские каникулы» для учителей и школьников из Мариуполя.

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