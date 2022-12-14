В Петербурге 143 здания остались без отопления после аварии на теплосетях на Дыбенко

В Невском районе Петербурга почти 150 домов остались без тепла. Специалисты приступили к устранению нарушений, возникших на сетях АО “Теплосеть”. Ремонт продлится до 15 декабря.

Во вторник, 13 декабря, у дома №26 по улице Дыбенко произошли неполадки на трубопроводе. В связи с этим без отопления и горячей воды остались 143 здания на проспекте Большевиков, Солидарности, Товарищеском и на улицах Дыбенко, Подвойского и Коллонтай. Отопление перестало поступать в образовательные учреждения, жилые дома и больницы. Об этом сообщает Neva.Today.

В публикации в соцсети “ВКонтакте” администрация Невского района попросила жителей соблюдать осторожность. Также власти отметили, что ремонтные работы продлятся до 03:00 15 декабря.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербуржцы на регулярной основе начнут получать отопление. Смольный обязует все теплоснабжающие компании перейти к регулярному отоплению во всех зданиях Северной столицы.