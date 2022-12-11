В Петербурге на месте кинотеатра “Каро” появятся офисные помещения

В Петербурге помещения кинотеатра “Каро” в ТРК “Лиговъ” в 2023 году переоборудуют под офисы. Залы кинотеатров пустовали около года, ведь его закрыли в декабре 2021 года.

Директор департамента офисной недвижимости петербургского отделения консалтинговой компании NF Group Регина Волошенко рассказала, что залы бывшего кинотеатра будут переделаны под офисы. Об этом сообщает “Деловой Петербург”.

Кинотеатр закрыли еще в декабре 2021 года. Однако тогда руководство объяснило такое решение реконструкцией помещения. Однако теперь стало известно, что в следующем году кинотеатр полностью ликвидируют. Теперь там появятся 4 тыс. “квадратов” офисных помещений.

Эксперты заявили, что такие перемены фиксировались еще до пандемии, однако процесс ускорила болезнь и сопутствующая с ней потеря клиентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Курортном районе Петербурга неизвестные сели в машину петербуржца и заставили его проехать к лесу, где под угрозой расправы приказали мужчине копать яму. Однако ему удалось сбежать от похитителей и вызвать полицию.