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Петербуржцам рассказали, какие подарки к Новому году можно ждать от работодателей

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге лишь 14 процентов компаний планируют покупать подарки своим сотрудникам в преддверии Нового года. Чаще всего сотрудники получают от своих работодателей алкоголь, конфеты и канцелярию с корпоративной символикой.

Аналитики рассказали, что реже всего работодатели в качестве подарка покупают чайные, кофейные и продуктовые наборы, а также продукцию компании. Кроме того, в Северной столице компании в преддверие 2023 года могут подарить своим сотрудникам варежки, кружки, игрушки для елок, различные сертификаты и мерч компании. Об этом сообщает Neva.Today.

Однако несмотря на то, что лишь 14 процентов собираются радовать своих сотрудников, почти половина компаний, 49 процентов, планируют подарить новогодние подарки детям сотрудников. Также 21 процент компаний собирается порадовать и сотрудников, и их детей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге активисты партии «Единая Россия» собрали больше 12 тыс. подарков для детей в городских больницах. В частности, игрушки и книги в Детскую горбольницу №12 доставил депутат Заксобрания Александр Ржаненков.

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