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Единороссы собрали больше 12 тысяч подарков для маленьких пациентов больниц Петербурга

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© Фото: петербургское отделение партии "Единая Россия"

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В Петербурге активисты партии «Единая Россия» собрали больше 12 тыс. подарков для детей в городских больницах. В частности, игрушки и книги в Детскую горбольницу №12 доставил депутат Заксобрания Александр Ржаненков.

Ежегодную акцию «Коробка Храбрости» петербургское отделение партии «Единая Россия» запустило в середине ноября. За две недели 3,7 тыс. человек собрали во всех районах города порядка 100 коробок подарков — игрушек, головоломок, творческих наборов. С начала декабря единороссы начали доставлять «Коробки Храбрости» в детские медучреждения города, где юные пациенты могут выбрать себе подарки.

В частности, подарки в Детскую городскую больницу №12 привез депутат Заксобрания от «Единой России» Александр Ржаненков.

«Для того, чтобы скрасить детям пребывание в палате, снять стресс, помочь — в канун Нового года мы рады вручить им подарки, знаки внимания, чтобы они могли отвлечься от своих проблем и быстрее восстановиться», - рассказал парламентарий.

Помимо этой больницы региональное отделение «Единой России» доставила подарки также в детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий, детская городская больница Святой Ольги, детская городская клиническая больница № 5, Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии, детский Хоспис, медицинский центр имени Сергея Березина и в НМИЦ имени В. А. Алмазова, где ежегодно проходят лечение 160 детей.

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