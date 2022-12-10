Петербургские дети из семей мобилизованных получат от Смольного по 10 тысяч рублей к Новому году

В Петербурге дети мобилизованных получат к Новому году подарок в размере 10 тысяч рублей. Такое решение приняли городские чиновники.

В Северной столице городская администрация предоставит подарок семьям мобилизованных – выплату в размере 10 тысяч рублей. Данная сумма рассчитана на одного ребенка. Об этом представители Смольного рассказали во время прямой линии с петербуржцами.

Изначально чиновники хотели самостоятельно купить подарки, однако передумали.

Напомним, что город на Неве одним из первых внедрил выплаты семьям мобилизованных. Например, детям мобилизованных власти предоставили бесплатные обеды в школах и другие льготы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что призванные в рамках частичной мобилизации на военную службу предприниматели, а также те, кто является добровольцами, получат отсрочку с дальнейшей рассрочкой платежей за аренду городского имущества.