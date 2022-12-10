На рейсе Петербург – Хельсинки с 14 декабря начнут курсировать больше автобусов

Со следующей недели увеличится количество автобусов на рейсе Петербург – Хельсинки. Пассажиры смогут доехать до финляндского аэропорта Вантаа и обратно.

С 14 декабря по 10 января транспорта компания Lux Express увеличит количество автобусов, курсирующих между Петербургом и Хельсинка. Петербуржцы и гости Северной столицы смогут доехать до финляндского аэропорта Вантаа. Об этом сообщает Neva.Today.

Утренний рейс из города на Неве запланирован на 07:45. В транспортный терминал Камппи, расположенный в Хельсинки, автобус прибудет в 14:00. В аэропорт Вантаа пассажиры доберутся в 14:35.

Напомним, что Финляндия ужесточила правила на въезд для российских туристов. Теперь в страну будут пускать только определенные группы граждан. Например, тех. кто направляется к родственникам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ленобласти будет развиваться мототуризм.