В Ленинградской области начнут развивать мототуризм

В Ленобласти будет развиваться мототуризм. Об этом сообщает губернатор области Александр Дрозденко.

Как передает ALLNW, международный фестиваль Baltic Rally получил «Гран-при Попечительского совета» самой престижной туристической премии страны Russian Event Awards в номинации «Национальное событие 2022 года». Губернатор Ленинградской области уверяет, что это событие очень значимо и станет толчком для развития мототуризма в Ленобласти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что губернатор Ленобласти дал поручение заменить жителям старое газовое оборудование. На данный момент у 43% жителей Ленобласти нет договоров на обслуживание газового оборудования, этот факт повышает риск возникновения аварийных ситуаций, в которых могут пострадать жители и их имущество. К тому же газоснабжающая компания имеет право остановить подачу газа при отсутствии договора на обслуживание.