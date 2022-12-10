На Дворцовой площади появилась гигантская горка

В Петербурге на Дворцовой площади жители города заметили большую горку, которая пока что остается закрытой. Ожидается, что возможность прокатиться представиться довольно скоро.

В Северной столице завершился монтаж большой катальной горки между Дворцовой площадью и Певческим мостом. Жители города уже поделились первыми снимками аттракциона в социальных сетях. Об этом сообщает Neva.Today.

Горка в настоящее время огорожена забором. Открытие горки пока что не состоялось.

Отметим, что новогодняя ель уже доставлена на главную площадь Северной столицы. Полностью оформленный символ Нового года и праздничного настроения предстанет перед петербуржцами 20 декабря.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге в преддверии новогодних праздников стремительно подорожал незаменимый атрибут праздничного настроения, мандарины.