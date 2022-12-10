В Петербурге появилось более 24 тысяч “умных домофонов”

В петербургских парадных появляются все больше “умных домофонов” с камерой видеонаблюдения. Больше всего таких домофонов установлено в Калининском, Невском и Московском районах.

“Умные домофоны” с видеонаблюдением в Северной столице помогают делать дворы и парадные безопаснее. Об этом сообщает Neva.Today.

Установка нового оборудования проводится в рамках проекта “Умный двор”. Рекордсменами по числу современных домофонов стали Калининский, Невский и Московский районы Петербурга. В следующем место модернизация произойдет в Центральном и Адмиралтейском районах. Всего в городе на Неве установлено более 24 тыс. “умных домофонов”.

Отметим, что современный домофон может проинформировать жильцов о ЧС, также входную дверь можно открыть через мобильное приложение.

Установкой домофона в парадной занимается подрядчик.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербуржцы поблагодарили Фонд капитального ремонта и подрядчиков за “добросовестный подход” при замене дверей в доме Бернштейна.