Петербуржцы поблагодарили ФКР и подрядчика за ответственный подход при замене дверей в доме Бернштейна

Петербуржцы поблагодарили Фонд капитального ремонта и подрядчиков за “добросовестный подход” при замене дверей в доме Бернштейна. Пост с благодарностями опубликован в группе жителей Центрального района в соцсети “ВКонтакте”.



ФКР под руководством Дмитрия Шутова и подрядчики вернули зданию двери из дуба и лиственницы. Жители отметили, что такая ответственность как у подрядчика, установившего дубовые двери с резными элементами со стороны 2-й Советской улицы и двери из лиственницы со стороны 3-й Советской улицы, – это редкость.



Жители отметили, что ждут качественной работы от Фонда и подрядчика и в других исторических домах центра.



Авторы публикации отметили, что все ремонтные работы в исторических здания Петербурга должны проходить “с таким добросовестным подходом”. Они считают, что “именно за таким бизнесом с человеческим лицом и грамотным подходом в этой сфере будущее”.