  • 7 Декабрь 2022
USD 07.12.2022 62.9103 +0.7254
USD ММВБ 09:32 62.9201  
EUR 07.12.2022 66.1087 +0.5882
EUR ММВБ 09:32 66.1062  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербуржцы поблагодарили ФКР и подрядчика за ответственный подход при замене дверей в доме Бернштейна

Автор:


© Фото: скриншот поста в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "Вконтакте"

Темы дня

Петербуржцы поблагодарили Фонд капитального ремонта и подрядчиков за “добросовестный подход” при замене дверей в доме Бернштейна. Пост с благодарностями опубликован в группе жителей Центрального района в соцсети “ВКонтакте”.


ФКР под руководством Дмитрия Шутова и подрядчики вернули зданию двери из дуба и лиственницы. Жители отметили, что такая ответственность как у подрядчика, установившего дубовые двери с резными элементами со стороны 2-й Советской улицы и двери из лиственницы со стороны 3-й Советской улицы, – это редкость.


Жители отметили, что ждут качественной работы от Фонда и подрядчика и в других исторических домах центра.


Авторы публикации отметили, что все ремонтные работы в исторических здания Петербурга должны проходить “с таким добросовестным подходом”. Они считают, что “именно за таким бизнесом с человеческим лицом и грамотным подходом в этой сфере будущее”.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Недвижимость

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram