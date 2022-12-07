Бедроса Киркорова госпитализировали из-за боли в пояснице

В Москве был госпитализирован народный артист России Бедрос Киркоров. Эту информацию подтвердила жена певца Людмила Киркорова.

Супруга Бедроса Киркорова рассказала, что его отправили в больницу. У него возникли проблемы с поясницей. Об этом сообщает телеканал 360.

Ранее появлялась информация о том, что 90-летний Бедрос Киркоров был госпитализирован из-за пневмоторакса.

Пресс-секретарь музыканта Екатерина Успенская отметила, что госпитализация была проведена для проведения диагностики. По ее словам, Киркоров ведет активный образ и до сих пор выступает. Она выразила мнение, что он “перегулял” во Ржеве.

Напомним, что в апреле отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию из-за коронавирусной инфекции. Тогда у него выявили сердечную недостаточность. Она развилась из-за последствия перенесенной болезни.