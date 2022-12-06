Синоптик рассказал, что в Курортном районе ожидается обильный снегопад

В Курортном районе Петербурга ожидается обильный снегопад. За сутки может выпасть от шести до восьми сантиметров снега.

В Северной столице во вторник, 6 декабря, ожидается небольшое повышение температуры и снегопад, особенно сильно снежное покрывало окутает Курортный район города. Об этом в своем Telegram-канале сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Эксперт рассказал, что основная зона осадков будет проходить через Карельский перешеек. В Курортном районе города на Неве и Зеленогорские ожидается больше снега, чем в южных районах. Прирост составит от шести до восьми сантиметров снега.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что во вторник, 6 декабря, в Северной столице циклон сформирует облачную погоду, также ожидается продолжение снегопадов. Температура воздуха в городе на Неве упадет до минус пяти градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление вернется в норму и составит 760 мм ртутного столба.