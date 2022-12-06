В Петербурге циклон “Анника” принесет снегопады и облачную погоду

Петербург окажется на периферии североатлантического циклона, которому немецкие синоптики дали название “Анника”. В регионе ожидается облачная погода и снегопад.

Во вторник, 6 декабря, в Северной столице циклон сформирует облачную погоду, также ожидается продолжение снегопадов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что температура воздуха в городе на Неве упадет до минус пяти градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление вернется в норму и составит 760 мм ртутного столба.

В среду вновь пройдут снегопады, но ожидается небольшое потепление.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге в понедельник, 5 декабря, свое влияние на синоптические условия продолжит оказывать смещающийся на восток фронтальный раздел. Это обеспечит в городе преимущество облачную погоду, местами пройдет снег.