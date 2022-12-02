В Петербурге Роспотребнадзор зафиксировал первые случаи свиного гриппа

В Петербурге зафиксированы первые случаи заражения свиным гриппом. Общий рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями фиксируется на протяжении четырех недель. Ранее свинной грипп обнаружили в Ленобласти.

Начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева рассказала, что в группе риска находятся дети, особенно в возрасте до шести лет. Также пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает Деловой Петербург.

Она отметила, что общая заболеваемость ОРВИ за четыре недели выросла на 19 процентов. Однако она настаивает на том, что нет необходимости вводить карантин в школах. Учебные учреждения могут принимать самостоятельное решение.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что специалисты Роспотребнадзора советуют начинать лечение сразу же после появления первых симптомов, поскольку в летний период также высок риск осложнений в виде пневмонии, отита или гайморита.