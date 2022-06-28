Роспотребнадзор: заболеть ОРВИ можно даже летом

В Санкт-Петербург пришла жаркая погода, однако это не повод думать, что заболеть ОРВИ невозможно. В летний период причиной подобных заболеваний становится ослабление иммунитета из-за температурных воздействий. Например, переохладиться можно под кондиционером или, просидев долгое время в водоеме. А перегреться можно, если долго пребывать на солнце.

Как сообщается в пресс-службе Роспотребнадзора, при настраивании кондиционера необходимо, чтобы минимальная температура не была ниже +21 градуса, как бы жарко в помещении не было. Что касается купания в водоемах, то температура воды не должна быть ниже +18 градусов для взрослых и +22 для детей.

Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора советуют начинать лечение сразу же после появления первых симптомов, поскольку в летний период также высок риск осложнений в виде пневмонии, отита или гайморита.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сотрудники МЧС рассказали о том, как правильно купаться в жаркую погоду.









