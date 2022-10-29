На портале “Госуслуги” можно ознакомиться со льготами для семей мобилизованных

На сайте “Госуслуги” появился перечень льгот для петербургских семей, члены которых были мобилизованы.

Как сообщает пресс-служба Смольного, власти города предоставили ряд льгот для семей мобилизованных петербуржцев. Например, бесплатное льготное питание в школах для детей. Также им предоставят бесплатный проезд на любой вид общественного транспорта.

Кроме того, семьи мобилизованных в рамках поддержки будут освобождены от родительской платы за детский сад. Детям мобилизованных граждан предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Также документы детей-выпускников будут в приоритете при поступлении в образовательные учреждения.

Со всеми предоставляемыми льготами можно ознакомиться на сайте “Госуслуги”.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге продолжается частичная мобилизация. Однако в скором времени мероприятия в рамках частичной мобилизации могут завершится. Об этом рассказал глава Законодательного собрания Александр Бельский.