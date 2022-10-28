Петербуржцам рассказали, когда закончится частичная мобилизация

В Петербурге продолжается частичная мобилизация. Однако в скором времени мероприятия в рамках частичной мобилизации могут завершится. Об этом рассказал глава Законодательного собрания Александр Бельский.

Военные комиссары не рассказывают о том, сколько человек планируется призвать в Северной столице в рамках частичной мобилизации, а также о том, сколько уже было мобилизовано. Однако Бельский считает, что все мероприятия могут закончиться до конца текущей недели. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По его мнению, частичная мобилизация в Петербурге закончится до воскресенья.

Чиновник отметил, что в середине октября президент России Владимир Путин рассказал о том, что мобилизация должна закончиться в течение двух недель. Однако Бельский не может утверждать то, что после 30 октября повестки перестанут приходить. Также он отметил, что не владеет данными о том, сколько человек призвали. Задача парламента в этом деле - помогать и способствовать военкоматам в сфере мобилизации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что президент России заявил, что все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течении двух недель.