Роспотребнадзор изъял около двух тонн некачественного хлеба, который мог попасть на стол петербуржцев

В Петербурге сотрудники Роспотребнадзора провели проверку хлебобулочных и кондитерских изделий. Специалисты проверили микробиологические показатели.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга, с начала 2022 года специалисты провели исследования около четырех тысяч проб по физико-химическому, санитарно-химическому и микробиологическому показателям.

Результаты экспертизы показали то, что 0,8 процентов проб показали нарушения установленных норм. Сотрудникам Роспотребнадзора пришлось изъять свыше двух тонн продукции.

Чаще всего проблемой становилось несоответствие условий и сроков хранений. Также некоторые предприниматели занимались реализацией продукции, которая не соответствовала установленным требованиям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что человеку, чтобы не увязнуть в пожизненной борьбе с лишним весом, необходимо постоянно заниматься физической активностью и снижением объема еды.