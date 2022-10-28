Эндокринолог рассказала, как бороться с лишним весом

Многие люди часто задаются вопросом о том, как похудеть. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Как сообщает МК в Мурманске, человеку, чтобы не увязнуть в пожизненной борьбе с лишним весом, необходимо постоянно заниматься физической активностью и снижением объема еды.

В качестве проверенного метода, который поможет уменьшить поглощаемые порции, Павлова упомянула привычку завтракать, обедать и ужинать в одно и то же время.Однако она отметила, что запрещается употреблять лишнюю конфету или печенье, должны быть жесткие рамки.

Она отметила, что позавтракать в идеале надо спустя 30-40 минут после пробуждения. Ужин должен состояться за 3-4 часа до сна.

Также Павлова напомнила о том, что человеку необходимо пить воду.