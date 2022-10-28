СК Петербурга возбудил дело уголовное дело из-за реновации “Нарвской Заставы” после жалобы жителей

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное после обращений активистов, выступающих против застройки микрорайона “Нарвская Застава”. Активисты рассказали, что новые владельцы земли потребовали выселить почти 500 жителей.

Как сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу, 12 октября представитель активистов обратилась к заместителю председателя СК Александру Клаусу. Она рассказала, что новый владелец планирует снести территорию жилого неаварийного квартала, чтобы отдать его под застройку. Также застройщик потребовал выселить почти 500 человек, не предоставив никакого маневренного фонда и нового жилья. И без компенсаций.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Следствие считает, что все началось в 2010 году. Сотрудники организовали заключение договора между Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга и ООО «СПб Реновация» о развитии застроенных территорий в нарушение закона города, запрещающего снос исторических зданий.

Согласно документу, застройщик может развивать застроенную территорию путем сноса исторических зданий. Позднее этот договор был пролонгирован до 2029 года.

Расследование продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что следственный комитет Санкт-Петербурга начал проведение расследования по делу о незаконном сносе исторических архитектурных объектов в городе. Известно, что в отношении нескольких собственников зданий и застройщиков уже возбуждены уголовные дела.