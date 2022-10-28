Ремонт тоннельного коллектора для улучшения экологии завершится до ноября 2025 года

В Петербурге продолжается реконструкция тоннельного коллектора в Невском районе. Власти считают, что это поможет улучшить экологическую обстановку в городе.

Как сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению, к реконструкции приступил петербургский Водоканал. Ремонтные работы проводятся на двух участках – по Глазурной и Глиняной улицам. В ведомстве отметили, что реализация проекта улучшит экологическую обстановку в городе. Также это поможет исключить риски разрушения коллектора.

Напомним, что общая протяженность коллектора составляет более 1 600 метров. Диаметр варьируется от 2 700 до 3 200 мм. Специалисты предстоит отремонтировать коллектор, шахты и буровые скважины.

Большая часть работ пройдет внутри сооружения, однако на определенном этапе придется перекрывать улицу.

Работы по реконструкции коллектора должны завершиться до конца ноября 2025 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Фонд капитального ремонта Петербурга подвел итог десятимесячной работы по ремонту лифтов. За этот период удалось отремонтировать 1001 лифт. Из этого следует, что в среднем за месяц специалисты возвращают к работе по 100 подъемников.