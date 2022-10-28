ФКР за десять месяцев отремонтировал более 1 тысячи лифтов

Фонд капитального ремонта Петербурга подвел итог десятимесячной работы по ремонту лифтов. За этот период удалось отремонтировать 1001 лифт. Из этого следует, что в среднем за месяц специалисты возвращают к работе по 100 подъемников.

Замена лифтового оборудования стала самой масштабной задачей Фонда капремонта в 2022 году. Однако специалисты не останавливаются на достигнутом и к концу году хотят увеличить число отремонтированных лифтов до 1500.

В Фонде отметили, что ремонт лифтов выгодно отличается тем, что работы не зависят от сезонности. Можно работать в мороз и зной.

Представители Фонда рассказали, что 2022 год принес для организации новые препятствия, однако специалистам удалось найти новых поставщиков и сохранить темпы ремонтных работ.

Глава Фонда Дмитрий Шутов во время недавнего визита на лифтовый завод ОТИС в Петербурге отметил, что организация готова расширять сотрудничество с заводом, получившим стремительный импульс для развития.

Напомним, что на финансирование программы капремонта в 2022 году была выделена субсидия в размере 3 млрд рублей. Расход средств строго контролируется, чтобы они были направлены на ремонт 1088 лифтов в 288 многоквартирных домах.

Также петербуржцы интересуются, почему порой бывает, что лифт отремонтирован, однако пользоваться им нельзя. В ФКР объяснили гражданам, какие проверки необходимо пройти перед введением в эксплуатацию.

Процесс замены лифтов делится на два этапа: ремонтные работы и проверка оборудования. К первому относится физическая работа на объекте. После завершения ремонтной части приступают к сбору необходимых разрешений. Проверкой оборудования занимается специалист инженерного центра.

Общая длительность процесса от начала до конца составляет около трех месяцев.