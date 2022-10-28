  • 28 Октябрь 2022
USD 28.10.2022 61.3589 +-0.0688
USD ММВБ  
EUR 28.10.2022 61.5718 +0.0036
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

ФКР за десять месяцев отремонтировал более 1 тысячи лифтов

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Фонд капитального ремонта Петербурга подвел итог десятимесячной работы по ремонту лифтов. За этот период удалось отремонтировать 1001 лифт. Из этого следует, что в среднем за месяц специалисты возвращают к работе по 100 подъемников.

Замена лифтового оборудования стала самой масштабной задачей Фонда капремонта в 2022 году. Однако специалисты не останавливаются на достигнутом и к концу году хотят увеличить число отремонтированных лифтов до 1500.

В Фонде отметили, что ремонт лифтов выгодно отличается тем, что работы не зависят от сезонности. Можно работать в мороз и зной.

Представители Фонда рассказали, что 2022 год принес для организации новые препятствия, однако специалистам удалось найти новых поставщиков и сохранить темпы ремонтных работ.

Глава Фонда Дмитрий Шутов во время недавнего визита на лифтовый завод ОТИС в Петербурге отметил, что организация готова расширять сотрудничество с заводом, получившим стремительный импульс для развития.

Напомним, что на финансирование программы капремонта в 2022 году была выделена субсидия в размере 3 млрд рублей. Расход средств строго контролируется, чтобы они были направлены на ремонт 1088 лифтов в 288 многоквартирных домах.

Также петербуржцы интересуются, почему порой бывает, что лифт отремонтирован, однако пользоваться им нельзя. В ФКР объяснили гражданам, какие проверки необходимо пройти перед введением в эксплуатацию.

Процесс замены лифтов делится на два этапа: ремонтные работы и проверка оборудования. К первому относится физическая работа на объекте. После завершения ремонтной части приступают к сбору необходимых разрешений. Проверкой оборудования занимается специалист инженерного центра.

Общая длительность процесса от начала до конца составляет около трех месяцев.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram