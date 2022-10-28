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Петербуржцам рассказали, что цены на платную парковку останутся прежними

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге продолжает расширяться зона платной парковки. Сейчас она действует на 211 улицах Центрального района, что в сумме дает более 16 тысяч машиномест, около 10 процентов которых предназначены для спецслужб и инвалидов. Однако горожан также волнует вопрос поднятия стоимости платной парковки.

С 1 ноября 2022 году Адмиралтейский район войдет в зону платной парковки. Там появятся более 11 тысяч машиномест на 135 улицах. Часть из которых. а именно 1 130, будут предназначены для спецслужб и инвалидов. Об этом сообщает Neva.Today,

Зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков рассказал, что в 2023 году продолжится расширение зоны платной парковки. В нее также войдут Василеостровский и Петроградский районы города.

Ваньчков отметили, что введение платной парковки в Центральном районе помогло решить несколько важным проблем. Например, снижение трафика на дорогах, теперь они стали свободнее, также удалось увеличить пропускную способность.

Важным позитивным изменением является то, что после введения платной парковки количество ДТП в Центральном районе сократилось на 25 процентов.

Чиновник рассказал, что в 2023 году повышение стоимости платной парковки не планируется.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что за июль в платное парковочное пространство вошли 192 улицы в 4 муниципальных округах: «Литейный округ», «Смольнинское» «Лиговка Ямская», «Владимирский округ».

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