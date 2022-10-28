В Петербурге продолжает сохраняться теплая погода

Петербург в пятницу, 28 октября, окажется под влиянием циклона с центром над севером Скандинавии. В регионе ожидается тепло и сырость.

Как сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” в своем Telegram-канале, петербуржцам стоит брать зонтики, ведь местами в городе пройдут небольшие дожди.

Синоптик рассказал, что погоду в городе на Неве сформирует циклон. По его южной периферии к берегам Невы продолжать поступать теплые и влажные воздушные массы, что сделает погоду облачной, также местами в городе пройдут дожди.

Температура воздуха поднимется от 10 до 12 градусов тепла. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге ожидается очередной теплый октябрьский день. Погода будет пасмурной, преимущественно облачной, местами с небольшими дождями. В целом будет ощущаться влияние теплого циклонического вихря.