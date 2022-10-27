Петербуржцев ждет очередной теплый день с небольшими дождями

В Петербурге ожидается очередной теплый октябрьский день. Погода будет пасмурной, преимущественно облачной, местами с небольшими дождями. В целом будет ощущаться влияние теплого циклонического вихря.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на четверг, 27 октября, в Северной столице температурные показатели превысят положенную климатическую норму на 5-6 градусов. Таким образом воздух в городе прогреется от +9 до +11. По Ленобласти от +7 до +12. Ветер западный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет медленно расти и составит 763 миллиметра ртутного столба.

В пятницу, по словам синоптика, будет также тепло и вновь пройдут дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что 29 оетября ожидается самый теплый день за последнее время.