На Петровском острове стартовало строительство канализационного коллектора

В Петроградском районе Петербурга к концу 2024 года появится новый канализационный коллектор. Строительные работы уже начались.

Как сообщает пресс-служба Смольного, сотрудники ГУП “Водоканала Санкт-Петербурга” приступили к строительству канализационного коллектора, а также к реконструкции сетей водоотведения на Петровском острове. Организация планирует обеспечить максимальную очистку сточных вод острова.

В Смольном отметили, что строительство происходит в рамках программы по прекращению сброса неочищенных стоков в городские реки и каналы. В ведомстве считают, что строительство коллектора поможет улучшить экологическую обстановку в Петроградском районе. В Смольном отметили, что сейчас уровень очистки сточных вод составляет 99,6 процентов.

Поскольку работы будут проводиться в зоне исторической застройки, проектная документация прошла согласование в КГИОП.

Полностью завершить реконструкцию канализационных сетей планируется до конца 2024 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге прошло рабочее совещание правительства города, на котором были утверждены расходы на питание льготных категорий школьников и учащихся колледжей. Из бюджета города на эти нужды в 2023 году направили 9 млрд рублей.