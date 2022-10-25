Самолет рейса Петербург – Фергана вынужденно сел из-за плохих погодных условий

Самолет компании Uzbekistan Airways, летевший из Петербурге в узбекистанский город Фергана, совершил вынужденную посадку в аэропорту Намангана, также находящегося в Узбекистане. Причиной такого решения стал туман.

Инцидент с посадкой самолета случился во вторник, 25 октября, около шести часов утра. Причиной вынужденного приземления стал туман. Никаких проблем при приземлении не возникало.Об этом сообщает “РИА Новости” со ссылкой на представителя АО «Uzbekistan airports».

Пассажиров высадили из самолета и отправили в терминал. Есть вероятность, что до Ферганы им придется добираться на автобусах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что под Калининградом во время съемок передачи “Непутевые заметки” произошло происшествие — самолет упал в озеро. К счастью, никто не пострадал.