В Петербурге с 25 октября откроется новый вход в Главный штаб Эрмитажа

В Петербурге открылся новый вход для посещения Главного штаба Эрмитажа. Он расположен под сводами Арки Главного штаба.

Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, новый вход откроется 25 октября 2022 года. Вход организован под сводами Арки Главного штаба Эрмитажа.

В пресс-службе отметили, что музей посто

Новый вход для посетителей Главного штаба постоянно ищет способы сделать посещение более комфортным. Обновлённая входная зона позволит посетителям сразу попадать к билетным кассам и турникетам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что согласно количеству запросов в Сети Интернет, Государственный культурно-исторический и художественный музей в Санкт-Петербурге Эрмитаж занял первое место в подборке достопримечательностей Российской Федерации.