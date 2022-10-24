РЖД планирует построить три здания рядом с Музеем железных дорог в Петербурге

В Петербурге рядом с Музеем железных дорог появятся музей и выставочные здания. Строительством планирует занятся ОАО “Российские железные дороги” (РЖД). Соответствующее задание по строительству выдал Комитет по строительству и архитектуре.

Согласно плану, на территории появятся три здания: «объект капитального строительства, предназначенный для музеев, выставочных залов» площадью 3 “квадратов” и высотой 32 метра, профтехучилище аналогичный высоты и площадью 6,6 “квадратов”, а также общежитие для работников на 24,2 “квадратов”. Проект должен быть завершен к маю 2023 года. Строительство полностью профинансирует РЖД. Об этом сообщает “Деловой Петербург”

Архитектор Никита Явейн, руководящий «Студией 44», разработавшей проект Музея железных дорог, отметил, что его концепция не предполагала расширение комплекса. Также, по его словам, заявленный музей, вероятно, будет “офисным с музейной функцией”.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что оборудование, ранее принадлежавшее компании Siemens будет передано ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).