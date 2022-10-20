Петербургский суд признал блокаду Ленинграда геноцидом

В Петербурге прошло заседание городского суда Северной столицы, в результате которого блокада Ленинграда была признана геноцидом национальных и этнических групп.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, заседание городского суда города на Неве прошло 20 октября. Суд признал блокаду Ленинграда военный преступлением, геноцидом национальных и этнических групп.

Для разбора темы было проведено семь судебных заседаний, в рамках которого были допрошены 12 специалистов и четыре свидетеля. Также для заседания экспертам были предоставлены материалы с грифом “Совершенно секретно”.

Стало известно, что общее число погибших в блокаде Ленинграда составило не менее 1 093 842 человек. Общий материальный ущерб оценивается в сумму не менее 35.3 трлн рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге женщине пришлось доказывать через суд, что на жива. Неизвестный злоумышленник подделал ее свидетельство о смерти.