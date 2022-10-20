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В Петербурге указом Путина введен режим базовой готовности

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге указом президента Российской Федерации введен уровень базовой готовности. Соответствующие меры были предприняты в отношении других регионов страны.

В среду, 19 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о введения уровня базовой готовности в городе на Неве. По его словам, петербургские чиновники должны уделять особое внимание безопасности населения, также необходимо обратить внимание на защищенность критически важных объектов.

Согласно проекту, органы исполнительной власти Северной столицы смогут ввести  «особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что президент России заявил, что все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течении двух недель.

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