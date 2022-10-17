Правительство Петербурга хочет снизить налоговую нагрузку для граждан и организаций

В Петербурге прошло рабочее совещании членов городского правительства, на котором были внесены изменения в отдельные законы о налогах и сборах.

В пресс-службе администрации Петербурга рассказали, что в Северной столице уже действует 88 региональных мер поддержки предприятий и жителей города. Некоторые меры были приняты на 2022 год, однако с учетом их эффективности они могут быть продлены. В первую очередь это касается налоговых преференций для бизнеса и населения.

В Смольном отметили, что в следующем году планируется сохранить ставку налога на имущество в размере 1,5 процента. Кроме того, в таком размере сохранят налог на имущество физлиц.

Также предлагается освободить от налога на имущество организации, которые имеют статус регионального оператора по обращению с твердыми отходами или владеют объектами социально-культурной сферы.

Для новых индивидуальных предпринимателей до 2024 года продлят действие “налоговых каникул”. Такие каникулы с 2023 года будут распространяться на IT-отрасль.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Металлострое правительство и инвесторы построят склад площадью 10 тысяч “квадратов”.