В Петербурге законсервировали все фонтаны до весны 2023 года

В Петербурге официально завершился сезон фонтанов. Теперь всем любителям водных шоу придется подождать до весны 2023 года.

Как сообщает пресс-служба ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”, в понедельник, 17 октября, в Северной столицы были выведены и отключены все фонтаны. Консервация конструкций продлится до 31 октября 2022 года.

Отметим, что всего весной 2023 года в городе на Неве заработают 76 фонтанов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге с приближением холодов специалисты начали постепенно консервировать городские фонтаны. Всего в городе в 2022 году функционировали 76 фонтанов и три фонтанных комплекса.