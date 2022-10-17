Пассажиров опоздавшего электропоезда ночью развозили на автобусе

Поезд маршрута “Луга – Санкт-Петербург” в понедельник, 17 октября, прибыл на вокзал с опозданием. Пассажиров пришлось развозить на автобусе.

Как сообщает пресс-служба “Пассажиравтотранс”, в ночь с 16 на 17 октября был оперативно выделен автобус для пассажиров опоздавшего электропоезда, следующего маршрутом “Луга – Санкт-Петербург”. Поезд прибыл на Балтийский вокзал с некоторым опоздание.

Запущенный автобус развез пассажиров в разные районы Северной столицы.

Причины опоздания не сообщается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что поезд рейсом Санкт-Петербург – Симферополь задерживается в пути. Причиной стал взрыв на Крымском мосту. Сроки восстановления железнодорожного сообщения не уточняются.