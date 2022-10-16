Смольный ввел оранжевый уровень опасности из-за ухудшения погоды

В Петербурге был объявлен оранжевый уровень опасности. Причиной стало резкое ухудшение погодных условий в регионе. Власти опасаются, что риск ДТП увеличится.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, с 00:00 часов 17 октября до 00:00 часов 18 октября в Северной столице будет действовать “желтый” уровень погодной опасности из-за ожидаемых сильных порывов ветра.

Напомним, что оранжевый уровень опасности подразумевает под собой опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

Правительство города отметило, что водителям на дорогах стоит проявлять особую осторожность, а также постараться воздержаться от использования автомобилей в связи с высоким риском аварий. Также бдительными должны оставаться и пешеходы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что 17 октября погода может резко ухудшиться.