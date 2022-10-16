  • 16 Октябрь 2022
USD 15.10.2022 63.0558 -0.4359
USD ММВБ  
EUR 15.10.2022 62.4695 -0.1208
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Смольный ввел оранжевый уровень опасности из-за ухудшения погоды

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Петербурге был объявлен оранжевый уровень опасности. Причиной стало резкое ухудшение погодных условий в регионе. Власти опасаются, что риск ДТП увеличится.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, с 00:00 часов 17 октября до 00:00 часов 18 октября в Северной столице будет действовать “желтый” уровень погодной опасности из-за ожидаемых сильных порывов ветра.

Напомним, что оранжевый уровень опасности подразумевает под собой опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

Правительство города отметило, что водителям на дорогах стоит проявлять особую осторожность, а также постараться воздержаться от использования автомобилей в связи с высоким риском аварий. Также бдительными должны оставаться и пешеходы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что 17 октября погода может резко ухудшиться.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram